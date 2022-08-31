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Какой сегодня день: даты и события 31 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 августа 2022 года.
- День ветеринарного работника России. День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара.
Инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии наук направила Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство. В нем ученые мужи предложили считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра (31 августа — по новому стилю) церковным праздником ветеринаров.
Соответствующий указ предстоятель Русской православной церкви подписал 23 марта 2011 года, рекомендовав отмечать этот день на канонической территории РПЦ, а статус официального государственного профессионального праздника он получил 11 июня 2014 года, согласно приказу № 188 министра сельского хозяйства РФ Н.В. Федорова «Об установлении профессионального праздника — Дня ветеринарного работника».
- Флор и Лавр, Лошадиный праздник. Святые Флор и Лавр — раннехристианские мученики, родные братья. Они были искусными каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма. Плату, полученную за работу, братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе. Проповеди сопровождались чудесами. Одним из них стало исцеление сына языческого жреца, после которого и он сам, и его отец обратились в христианство. Когда храм был готов, Флор и Лавр вместе с другими христианами совершили в нем совместную молитву, а после уничтожили всех идолов. Участников этих событий по приказу правителя схватили и сожгли, а Флора и Лавра бросили в колодец и засыпали землей.
Предание утверждает, что в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями.
На Руси на Флора и Лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством — кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Также пекли особое печенье с изображением конского копыта.
Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.
Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.
Именины в этот день
- Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна
Знаменательные даты и события
- 1907 Образован военно-политический блок Антанта
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- 1935 Донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения»
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