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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске пройдет день льготной стерилизации кошек и собак

общество

Какой сегодня день: даты и события 31 августа

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 августа 2022 года.

  • День ветеринарного работника России. День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара.
    Инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии наук направила Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство. В нем ученые мужи предложили считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра (31 августа — по новому стилю) церковным праздником ветеринаров.
    Соответствующий указ предстоятель Русской православной церкви подписал 23 марта 2011 года, рекомендовав отмечать этот день на канонической территории РПЦ, а статус официального государственного профессионального праздника он получил 11 июня 2014 года, согласно приказу № 188 министра сельского хозяйства РФ Н.В. Федорова «Об установлении профессионального праздника — Дня ветеринарного работника».
  • Флор и Лавр, Лошадиный праздник. Святые Флор и Лавр — раннехристианские мученики, родные братья. Они были искусными каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма. Плату, полученную за работу, братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе. Проповеди сопровождались чудесами. Одним из них стало исцеление сына языческого жреца, после которого и он сам, и его отец обратились в христианство. Когда храм был готов, Флор и Лавр вместе с другими христианами совершили в нем совместную молитву, а после уничтожили всех идолов. Участников этих событий по приказу правителя схватили и сожгли, а Флора и Лавра бросили в колодец и засыпали землей.
    Предание утверждает, что в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями.
    На Руси на Флора и Лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством — кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Также пекли особое печенье с изображением конского копыта.
    Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.
    Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.

Именины в этот день

  • Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна

Знаменательные даты и события

  • 1907 Образован военно-политический блок Антанта
  • 1914 Санкт-Петербург переименован в Петроград
  • 1920 День Рождения первого русского танка
  • 1935 Донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения»
  • 1986 В Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов»
  • 1990 В Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ
  • 1995 В Кливленде открылся Музей и Зал славы рок-н-ролла
  • 1997 В автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана

Персоны

  • 12  — 41
    Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула)
    древнеримский император (37-41)
  • 1821  — 1867
    Шарль Бодлер
    французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы
  • 1853  — 1926
    Алексей Брусилов
    русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог
  • 1855  — 1913
    Всеволод Руднев
    офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны
  • 1875  — 1942
    Алексей Ухтомский
    советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик АН СССР
  • 1891  — 1967
    Илья Эренбург
    советский писатель, поэт, переводчик, публицист и общественный деятель
  • 1892  — 1941
    Марина Цветаева
    русская поэтесса, прозаик, переводчик
  • 1895  — 1977
    Всеволод Рождественский
    советский поэт и переводчик, военный корреспондент
  • 1911  — 2012
    Сергей Соколов
    советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • 1923  — 2012
    Александр Ефимов
    советский военачальник, Маршал авиации, Герой Советского Союза
  • р. 1946
    Борис Кочуров
    советский и российский эколог, картограф, физик-географ
  • р. 1949
    Ричард Гир
    американский актер
  • 1961  — 1997
    Принцесса Диана
    принцесса Уэльская

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