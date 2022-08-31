На это в местном бюджете Каменска запланировано 800 300 руб.

Данная сумма будет включена в изменения в бюджет на текущий год. А деньги распределятся следующим образом. На приобретение компьютерной техники и мебели, а также расходных материалов и оргтехники отделу ЖКХ достанется 568,8 тыс руб., а департаменту ЖКХ – 231,5 тыс. руб. Надобно это, со слов администрации, ввиду изношенности оборудования.

Стоит напомнить, что в последнее время в департаменте ЖКХ происходит текучка кадров, в том числе и руководящего состава. Вот интересно, спасут ли новые компьютеры департамент от частой смены сотрудников?