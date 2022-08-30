Вирусолог центра им. Гамалеи Александр Бутенко призвал вернуть дистанционный формат работы в РФ. Его мнение озвучила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что в настоящий момент в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Судя по всему, осенью ситуация может стать еще более напряженной. А удаленка хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции. Более того, сокращение контактов на рабочих местах уменьшает риск заболевания других сотрудников.

Также вирусолог напомнил, что, кроме дистанционки, повлиять на заболеваемость может ношение масок. По данным федерального оперштаба, по состоянию на 29 августа заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю выросла на 20%.