Спортсмены из каменской СШОР № 1 стали серебряными и бронзовыми призерами открытого регионального турнира по дзюдо, который проходил в Таганроге.

Соревнования, на которые съехались борцы из разных уголков Ростовской области, состоялись 27-28 августа и были приурочены к 79-й годовщине освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков.

Каменск на турнире представляли воспитанники СШОР № 1 Данил Сидоров и Кирилл Крайнюков. По результатам боев второе место в весовой категории до 80 кг завоевал Данил Сидоров. Бронзовым призером соревнований в весовой категории до 66 кг стал Кирилл Крайнюков. Оба спортсмена занимаются у тренера Сергея Диченскова.