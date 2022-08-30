анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 31 августа!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 35-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Наталья снова выбивает мост. Такой долгожданный мост через Донец, который Наталья Лапина выбила в 2017 году через приемную Президента России, через два года после открытия (в 2020-м) снова оказался недоступен ее родному Заводскому из-за виадука. Заводской не желает тихо и покорно ждать, пока чиновники ни шатко ни валко будут решать судьбу десятитысячного микрорайона. Оказавшись отрезанными от города, они бьют во все колокола. »4
- Новому перевозчику разрешили поднять цены на проезд. С 1 сентября тарифы на проезд в каменских автобусах называются «нерегулируемые». »10
- Строят только главных школьников. 1 сентября из-за рекомендаций Роспотребнадзора праздничные линейки пройдут только для первоклашек и выпускников. »2
- Зашел в магазин, хлебнул, откусил… Покупайте и проверяйте товары в сетевых маркетах. »6
- Вопросы по питанию детей так и не решены. Инициативная группа депутатов обратилась к председателю думы с просьбой собрать внеочередное заседание, чтобы решить вопрос по питанию детей в Каменске. »4
- Горело ярким пламенем. На этой и прошлой неделях в Ростовской области бушевали ландшафтные пожары. Огонь охватил больше 50 га в Каменском районе, 203 га леса горели на севере области, пламя подобралось даже к «Ростов-Арене». К тушению привлекли не только пожарные машины, но и авиацию. »8
- Из федерального бюджета на благоустройство территории городской набережной выделено 95 млн руб. Что же планируется сделать на эти деньги? »10, 11
- И больше века каменским домам. Идя по городу, вы часто смотрите по сторонам, на окружающие здания? »20, 21