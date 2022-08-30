Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 августа 2022 года.

День Мирона, Вдовьи помочи. В этот день отмечали память святого Мирона, служившего некогда пресвитером в Ахаии. Он происходил из знатного рода, но был весьма кроток нравом, прославился своим благочестием и добрым отношением к людям.

Однажды местный игемон Антипатр вошел в христианский храм, чтобы пленить собравшихся там людей и предать их мучениям. Мирон укорил его и обвинил в нечистых помыслах. Разгневавшись, Антипатр приказал схватить пресвитера, подвергнуть его пыткам, а затем бросить в раскаленную печь. Однако мученик вышел из огня невредимым. Тогда игемон велел отдать его на растерзание диким зверям, но и те не тронули святого. В бешенстве Антипатр убил самого себя, не в силах вынести своего бессилия.

На Мирона обыкновенно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветренной или безветренной), люди судили заранее — по дню Тихона: «Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает». В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.

К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. «На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки», — говорили крестьяне.

На Руси праздник имел еще одно название — Вдовьи помочи. Было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. «На вдовий двор хоть щепку кинь», — говорили люди. На «помочах» сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова, молотили снопы для семей, в которых не было мужчин.

Именины в этот день

Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп

Знаменательные даты и события

1700 Началась Северная война между Россией и Швецией

1703 Произошло первое наводнение в истории Петербурга

1873 Открыт необитаемый арктический архипелаг, названный Землей Франца-Иосифа

1918 Совершено покушение на Владимира Ленина

Персоны