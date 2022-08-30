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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 30 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 30 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 августа 2022 года.

  • День Мирона, Вдовьи помочи. В этот день отмечали память святого Мирона, служившего некогда пресвитером в Ахаии. Он происходил из знатного рода, но был весьма кроток нравом, прославился своим благочестием и добрым отношением к людям.
    Однажды местный игемон Антипатр вошел в христианский храм, чтобы пленить собравшихся там людей и предать их мучениям. Мирон укорил его и обвинил в нечистых помыслах. Разгневавшись, Антипатр приказал схватить пресвитера, подвергнуть его пыткам, а затем бросить в раскаленную печь. Однако мученик вышел из огня невредимым. Тогда игемон велел отдать его на растерзание диким зверям, но и те не тронули святого. В бешенстве Антипатр убил самого себя, не в силах вынести своего бессилия.
    На Мирона обыкновенно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветренной или безветренной), люди судили заранее — по дню Тихона: «Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает». В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.
    К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. «На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки», — говорили крестьяне.
    На Руси праздник имел еще одно название — Вдовьи помочи. Было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. «На вдовий двор хоть щепку кинь», — говорили люди. На «помочах» сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова, молотили снопы для семей, в которых не было мужчин.

Именины в этот день

  • Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп

Знаменательные даты и события

  • 1700 Началась Северная война между Россией и Швецией
  • 1703 Произошло первое наводнение в истории Петербурга
  • 1873 Открыт необитаемый арктический архипелаг, названный Землей Франца-Иосифа
  • 1918 Совершено покушение на Владимира Ленина

Персоны

  • 1582  — 1622
    Ксения Годунова
    русская царевна, дочь Бориса Годунова
  • 1856  — 1940
    Джозеф Джон Томсон
    английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат
  • 1860  — 1900
    Исаак Левитан
    русский живописец-пейзажист
  • 1870  — 1918
    Лавр Корнилов
    русский военачальник, государственный деятель, лидер Белого движения
  • 1871  — 1937
    Эрнест Резерфорд
    английский физик, «отец» ядерной физики, создатель планетарной модели
  • 1904  — 1976
    Петр Кошевой
    советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • 1914  — 2011
    Алла Баянова
    румынская и российская певица, исполнительница романсов, Народная артистка России
  • 1933  — 2012
    Игорь Кваша
    советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР
  • 1934  — 1982
    Анатолий Солоницын
    советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
  • 1937  — 2018
    Иосиф Кобзон
    советский и российский эстрадный певец, общественный деятель, Народный артист СССР
  • 1942  — 2016
    Вера Чаславская
    чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка
  • р. 1943
    Жан-Клод Килли
    французский горнолыжник, олимпийский чемпион, общественный деятель
  • 1944  — 2006
    Игорь Кио
    советский артист цирка, иллюзионист, Народный артист России
  • р. 1954
    Александр Лукашенко
    белорусский политик и государственный деятель, президент Беларуси (с 1994 года)
  • 1958  — 2006
    Анна Политковская
    российский журналист, публицист, правозащитница
  • р. 1972
    Кэмерон Диас
    американская актриса и модель

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