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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Чайникам» увеличили количество часов за рулем

общество

«Чайникам» увеличили количество часов за рулем

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С 1 сентября обновлены примерные программы обучения в автошколах. 

В частности, для будущих водителей, которые обучаются на категорию B, увеличено количество часов на практику. Теперь 18 часов будет отведено на «площадку» и 38 часов — на «город», вместо 24 и 32 соответственно.
Кроме того, появятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, у которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.

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