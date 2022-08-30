С 1 сентября обновлены примерные программы обучения в автошколах.

В частности, для будущих водителей, которые обучаются на категорию B, увеличено количество часов на практику. Теперь 18 часов будет отведено на «площадку» и 38 часов — на «город», вместо 24 и 32 соответственно.

Кроме того, появятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, у которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.