26 августа в Старой Станице, в Детской школе искусств им. Д.Г. Белоусова, школам Каменского района со статусом «казачья» были вручены вымпелы с гербами.

Эти школы стали первыми казачьими в стране, у которых появился свой герб. По сообщению пресс-службы Каменского района, геральдист Олег Тесля отметил, что каждый герб индивидуален и отражает историю школы и казаков хутора или станицы. Вымпелы с изображением герба из рук главы администрации района В. Савина получили директора десяти районных школ.