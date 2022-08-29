Авария произошла 28 августа около 16.40 на автодороге Гуково — Углеродовский.

Как уточняют в УГИБДД по РО, женщина (1975 г.р.) подвозила четверых подростков. Она подобрала их на остановке в Гукове. Ребята направлялись в сторону Углеродовского. Водитель разогналась и через полкилометра от остановки не справилась с управлением.

Погибла сама женщина и один из ее пассажиров – 14-летний мальчик. Два подростка (13 и 14 лет) получили травмы. Четвертый пассажир вообще не пострадал.