Поезд 291Э (скорый) из Таганрога отправляется в 9.12, в Каменск-Шахтинский прибывает в 14.28 (стоянка 2 мин). Прибытие в Санкт-Петербург в 21.05. Время в пути: 35 ч. 53 мин.

Поезд 475С идет по таким же расписанию и маршруту, время в пути — 37 ч 25 мин.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 17.34 и прибывать в Таганрог через день в 05.53. Прибытие в Каменск – 00.01.

К слову, недавно Таганрог стал одним из победителей федерального конкурса проектов по обустройству туристических центров и получит 22 млн руб.

В течение 2023 года город как объект туристического притяжения сможет на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду.