Роспотребнадзор и министерство образования Ростовской области рекомендуют провести линейки в школах с учетом ковид-ограничений.

Соответствующие предложения в муниципалитеты уже подготовлено. Речь, в частности, о том, что проведение торжеств в День знаний пройдут исключительно на улице и участие в них примут только первые и выпускные классы.

Официального постановления по этому случаю пока нет, ограничения носят рекомендательный характер, но известно, что большинство каменских школ приняли решения проводить линейки с учетом ограничений.