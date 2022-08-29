«АвтоВАЗ» и дочерние общества с 29 августа перешли на режим полной пятидневной рабочей недели. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В частности, в пятидневном режиме работает автозавод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. На автосборочном комплексе в Тольятти, где сейчас выпускаются Lada Granta (производство перезапущено с начала июня), а также модели Lada Niva Legend (бывшая 4х4; с середины июля) и Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet; с середины августа), введена шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным.

«Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada», — приводятся слова президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова.