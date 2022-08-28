общество
Какой сегодня день: даты и события 28 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 августа 2022 года.
- День шахтера. В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны — бывшие советские республики — отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.
Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.
День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года.
- Успение. Полное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в православной, и в католической церкви он посвящен дате кончины Божией Матери.
Согласно Новому Завету, распятый Христос велел ближайшему ученику, апостолу Иоанну, заботиться о своей матери. После смерти и воскрешения Сына Богородица жила вместе с Иоанном в Иерусалиме, часто молилась на Голгофе. Однажды во время молитвы к Марии явился архангел Гавриил, который сообщил, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». В день смерти Марии апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей. Они же совершили погребение, положив тело Божьей Матери в гробнице ее родителей и закрыв вход камнем.
Апостол Фома был единственным учеником Христа, кто не успел проститься с Богородицей до ее смерти. Когда на третий день после погребения Фома пришел в Иерусалим, остальные апостолы открыли гробницу, чтобы он мог проститься с Богородицей. К всеобщему удивлению, в гробу не оказалось тела Марии — остались одни лишь погребальные одежды, источавшие дивные благоухания. В этот же день Богородица сама явилась апостолам в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни».
Праздник Успения начали отмечать еще во времена раннего христианства. К 6 веку этот день уже праздновался повсеместно. Первой задокументированной датой, когда это праздник был официально установлен, считается 582 год. В православии Успение относится к числу двунадесятых праздников — то есть двенадцати наиболее важных (после Пасхи) праздников. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост — самый строгий после Великого поста.
На Руси люди нередко ассоциировали Богородицу с древним божеством — Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы — ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент.
Знаменательные даты и события
- 1850 Состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»
- 1920 Началась Всероссийская статистическая перепись населения
- 1941 Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»
- 1941 Начался Таллинский переход
- 1974 Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе
- 2004 В Россию возвращена Казанская икона Божьей Матери
Персоны
- 1749 — 1832
Иоганн Вольфганг Гете
немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель
- 1827 — 1894
Екатерина Мекленбург-Стрелицкая
русская великая княгиня, внучка Павла I
- 1835 — 1905
Григорий Пушкин
русский офицер, младший сын великого поэта А.С. Пушкина
- 1853 — 1939
Владимир Шухов
советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик
- 1855 — 1914
Анатолий Лядов
русский композитор, дирижер и педагог
- 1899 — 1951
Андрей Платонов
советский писатель и драматург
- 1906 — 1987
Джон Хьюстон
американский режиссер, сценарист и актер
- 1915 — 1979
Константин Симонов
советский писатель и поэт
- 1925 — 1981
Юрий Трифонов
советский писатель, киносценарист
- 1925 — 1991
Аркадий Стругацкий
советский писатель-фантаст, переводчик
- 1928 — 2003
Юрий Саульский
советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР
- 1939 — 1995
Владимир Ивашов
советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- 1948 — 2005
Наталья Гундарева
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР