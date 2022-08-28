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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 28 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 августа

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 августа 2022 года.

  • День шахтера. В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны — бывшие советские республики — отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.
    Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.
    День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года.
  • Успение. Полное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в православной, и в католической церкви он посвящен дате кончины Божией Матери.
    Согласно Новому Завету, распятый Христос велел ближайшему ученику, апостолу Иоанну, заботиться о своей матери. После смерти и воскрешения Сына Богородица жила вместе с Иоанном в Иерусалиме, часто молилась на Голгофе. Однажды во время молитвы к Марии явился архангел Гавриил, который сообщил, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». В день смерти Марии апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей. Они же совершили погребение, положив тело Божьей Матери в гробнице ее родителей и закрыв вход камнем.
    Апостол Фома был единственным учеником Христа, кто не успел проститься с Богородицей до ее смерти. Когда на третий день после погребения Фома пришел в Иерусалим, остальные апостолы открыли гробницу, чтобы он мог проститься с Богородицей. К всеобщему удивлению, в гробу не оказалось тела Марии — остались одни лишь погребальные одежды, источавшие дивные благоухания. В этот же день Богородица сама явилась апостолам в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни».
    Праздник Успения начали отмечать еще во времена раннего христианства. К 6 веку этот день уже праздновался повсеместно. Первой задокументированной датой, когда это праздник был официально установлен, считается 582 год. В православии Успение относится к числу двунадесятых праздников — то есть двенадцати наиболее важных (после Пасхи) праздников. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост — самый строгий после Великого поста.
    На Руси люди нередко ассоциировали Богородицу с древним божеством — Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы — ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент.

Знаменательные даты и события

  • 1850 Состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»
  • 1920 Началась Всероссийская статистическая перепись населения
  • 1941 Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»
  • 1941 Начался Таллинский переход
  • 1974 Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе
  • 2004 В Россию возвращена Казанская икона Божьей Матери

Персоны

  • 1749  — 1832
    Иоганн Вольфганг Гете
    немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель
  • 1827  — 1894
    Екатерина Мекленбург-Стрелицкая
    русская великая княгиня, внучка Павла I
  • 1835  — 1905
    Григорий Пушкин
    русский офицер, младший сын великого поэта А.С. Пушкина
  • 1853  — 1939
    Владимир Шухов
    советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик
  • 1855  — 1914
    Анатолий Лядов
    русский композитор, дирижер и педагог
  • 1899  — 1951
    Андрей Платонов
    советский писатель и драматург
  • 1906  — 1987
    Джон Хьюстон
    американский режиссер, сценарист и актер
  • 1915  — 1979
    Константин Симонов
    советский писатель и поэт
  • 1925  — 1981
    Юрий Трифонов
    советский писатель, киносценарист
  • 1925  — 1991
    Аркадий Стругацкий
    советский писатель-фантаст, переводчик
  • 1928  — 2003
    Юрий Саульский
    советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР
  • 1939  — 1995
    Владимир Ивашов
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1948  — 2005
    Наталья Гундарева
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

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