По прогнозам синоптиков, до 1 сентября в Каменске сохранится жаркая погода, после чего столбики термометров постепенно опустятся до температуры +21…+26 градусов.

Предстоящие выходные, особенно воскресенье, обещают быть очень знойными. В субботу, 27 августа, днем воздух прогреется до +34…+35 градусов (ночью +21…+25), в воскресенье, 28 августа, – до +37. Знойный апокалипсис захватит 29, 30 и 31 августа — днем все те же +35…+37.

1 сентября синоптики прогнозируют дневные +31…+34 градусов, а уже 2 сентября +26. Осадки маловероятны. А ветры до конца августа обещают сильные: 10-16 м/с. Высокая пожароопасность в регионе сохраняется.