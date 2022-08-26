Или, как его называют, — нильский крылан. Детеныш крыланов появился в экзотариуме «За тридевять земель», который находится на территории парка.

Тг-канал «Лога» сообщает, что молодая семья впервые обзавелась потомством и теперь ни на секунду не расстается со своим малышом. Беременность длилась около 120 дней. Роды продолжались всего лишь несколько минут, любопытно что в висячей позиции (головой вниз). Малыш, как отмечается в сообщении, родился слепым и открыл глазки через 10 дней. Он крепко висит на маме, держась ртом за сосок, а лапками за шерсть. Ведь новорожденные должны удержаться на теле матери во время полёта. Три недели самка носит детеныша на себе, затем начинает приучать малыша к самостоятельности.