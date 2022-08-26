С 7 сентября по 4 октября в Каменске-Шахтинском пройдет ежегодное выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

Опрос пройдет во всех городах Ростовской области. Наблюдением хотят получить статистические данные об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения, числе лиц, ведущих здоровый образ жизни, сколько лиц курят и употребяют алкоголь и пр. Сведения будут собирать интервьюеры путем обхода, которые при себе будут иметь портативные планшеты и специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

Опрашивать планируют граждан в возрасте 15 и более лет. Сбор информации о несовершеннолетних будет осуществляться со слов одного из родителей (или опекунов).

У горожан спросят о состоянии их здоровья, питании, социальном самочувствии, физической активности, образовании, занятости, брачных отношениях, поведенческих факторах риска, знании о ВИЧ и СПИДе, проведут антропометрические измерения роста, веса, а также артериального давления.