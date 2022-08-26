27 августа в станице Калитвенской состоится праздник, посвященный юбилейной дате со дня образования.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Праздничные гуляния начнутся в 16.00 на территории Центра культуры и спорта. В программе – выставки местных мастеров, парад колясок, показательные выступления конноспортивного клуба «Святая Русь». Также предусмотрены развлечения на батутах, сувениры и вкусности на продажу. Завершится праздник музыкой и танцами.