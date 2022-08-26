Конкурсная комиссия Ростуризма определила список регионов, которые получат деньги на развитие турбизнеса.

Всего в Ростуризм поступила 231 заявка из 82 субъектов РФ, в итоге отобрано 48 регионов-победителей, сообщает региональная пресс-служба.

Так, Ростовской области достался грант в размере 77,1 млн рублей. Из них 32,8 млн руб. будут направлены на обустройство национальных туристических маршрутов (в Ростовской области это «Стартап Петра I»), а также на развитие пляжных зон на берегах водных объектов. 44,3 млн руб. будет направлено на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры.