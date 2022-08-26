Губернатор В. Голубев не исключает поджоги, как одну из причин лесных пожаров, охвативших Ростовскую область за последнее время.

— Мы не исключаем поджоги. [В том числе] мы видим обращение людей, что где-то перехлест проводов, когда сильный ветер, — сказал Голубев в эфире телеканала «Дон-ТР».

По прогнозам синоптиков, сентябрь тоже будет сухим и жарким. Гражданам необходимо быть предельно внимательными, так как ситуация остается напряженной.