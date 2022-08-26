Напомним, согласно Указу президента В. Путина от 15 августа 2022 года, председателем Каменского районного суда назначен Олег Евгеньевич Миронов.

Новый руководитель в 1992 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Начинал трудовую деятельность в органах прокуратуры. В 2001 году был назначен судьей Шахтинского городского суда, в 2010 году — председателем Новошахтинского районного суда. Приступить к обязанностям председателя Каменского районного суда должен в конце августа 2022 года.