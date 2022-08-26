Как сообщили «ПИКу» собственные источники, пост занимал Евгений Ткаченко, ранее работавший в налоговой инспекции.

Вероятнее всего, новый чиновник не представлял, что его ждет, когда пришел на освободившееся вакантное место. А до этого департамент возглавляла Наталья Кирюхина, которая проработала чуть более трех месяцев. И до нее сменился ряд руководителей, которые также долго не задерживались.

В кулуарах эту должность уже прозвали «проклятым местом».