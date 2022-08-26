Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый директор департамента ЖКХ Каменска не проработал и недели

ЖКХ

Новый директор департамента ЖКХ Каменска не проработал и недели

Руководитель занял кресло 19 августа, а 25-го покинул должность.

Опубликовано

Как сообщили «ПИКу» собственные источники, пост занимал Евгений Ткаченко, ранее работавший в налоговой инспекции.

Вероятнее всего, новый чиновник не представлял, что его ждет, когда пришел на освободившееся вакантное место. А до этого департамент возглавляла Наталья Кирюхина, которая проработала чуть более трех месяцев. И до нее сменился ряд руководителей, которые также долго не задерживались.
В кулуарах эту должность уже прозвали «проклятым местом».

Похожие темы:

Другое в рубрике ЖКХ

Вверх