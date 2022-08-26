Еще 9 августа на ул. Ворошилова, в районе перекрестка с ул. Московской, появилось новое разрытие – как раз между двумя раскопанными участками канализационного коллектора.

Тогда весь транспорт, в том числе пассажирские автобусы, пустили вторым потоком по встречной полосе.

Сообщалось, что к аварийной канализации новая канава отношения не имеет. В этом месте «Каменскгаз» проводил подключение к сетям газоснабжения строящегося торгового центра и обещал завершить работы до 17 августа.

Сроки, правда, сильно сдвинулись, автомобили ездили змейкой и восьмеркой до 26-го.