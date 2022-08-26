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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На майские праздники изменится режим работы городских поликлиник

здоровье

Минздрав напомнил, как можно поменять поликлинику

Минздрав напомнил, как можно поменять поликлинику

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Если возникнет потребность, любой житель донского региона может поменять поликлинику, к которой прикреплен, на другую. Об этом сообщает ведомство в своем «Телеграм-канале».

Однако сменить обслуживание в одном медучреждении на другое можно не более одного раза в год. Исключением является переезд. Объяснять причину смены поликлиники не надо.
Если поликлиника перегружена, пациенту могут отказать в письменном виде. Если же вы получили согласие, то прикрепить вас к новой поликлинике должны в течение нескольких дней.
На время поездки в командировку или отпуск, прикрепляться к другой поликлинике не нужно. Имея при себе медицинский полис, можно получить помощь в любом государственном медучреждении на всей территории России.

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