Тысячи семей снимают квартиры в Ростове-на-Дону, ежемесячно выделяя как минимум 15-20 тыс. руб. Эти деньги уходят на жилплощадь, которая никогда не станет своей. Страх ипотеки перевешивает преимущества, ведь, помимо первоначального взноса, понадобятся средства на ремонт.

Но что если есть другой вариант? Например, квартира в новостройке с комфортной планировкой в развитом районе со всей инфраструктурой, отличной экологией, с озерами, набережной и фонтаном. Платеж по ипотеке дешевле аренды, а цены стартуют от 2,7 млн. руб. Да, это возможно. И это – ЖР Суворовский в Ростове-на-Дону!

Старт продаж в сданном доме

Уже стартовали продажи Литера 36. Это — сданный дом, ключи сразу. Предлагаются студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 26 м2 до 88 м2. Разнообразие планировок позволит каждому найти подходящий вариант.

Готовая отделка

Квартиры сдаются с ремонтом: светлые обои, на полу в комнатах линолеум с фактурой дерева, в санузле – плитка. Стилистически отделка нейтральная, что позволит выбрать любую мебель и декор: создайте интерьер мечты! Не нужно тратить на ремонт время и деньги: заезжайте сразу!

Почему Суворовский?

ЖР Суворовский – семейный район с лучшими условиями для спорта, по версии федерального рейтинга ЕРЗ, местами для отдыха и полной социальной и инженерной инфраструктурой. Здесь расчищены родники и сформированы три озера. Благоустроена набережная с лавочками, деревьями и фонтаном с подсветкой. Есть поликлиника, школы, детсады и торговые центры.

В Суворовском вело- и беговые дорожки протяженностью 12 км, развивается направление скандинавской ходьбы, проходят соревнования по бегу с препятствиями: здесь есть уникальная трасса OCR*. Установлены детские и спортплощадки, где жители проводят время.

Возможность удаленной покупки

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