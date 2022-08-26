В полдень 26 августа десятки домов, магазины и организации в Каменске-Шахтинском оказались без электричества.

Свет отключили без предупреждения. Обесточены пер. Коммунистический, улицы Спортивная, Мусина, Ленина, Орджоникидзе и др. Возмущенные горожане оборвали телефоны диспетчерской службы КМЭС, с жалобами обращаются в редакцию «ПИКа», пишут в соцсетях.

В электросетях корреспонденту «ПИКа» пояснили, что отключение связано с аварией на станции. Мастера обещают устранить ее к концу рабочего дня.

В 15.25 свет появился, как минимум, в пер. Коммунистическом.