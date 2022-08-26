Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 августа 2022 года.

День благодарности собаке. 26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке (Dog Appreciation Day).

Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. Постепенно праздник начали отмечать и за пределами Соединённых Штатов, и он обрёл международный характер, хотя и не имеет официальных статусов.

Отмечают его все собаководы, а также любители домашних животных, отдающие предпочтение именно собакам. Эти четвероногие друзья стали спутниками человека очень давно. Именно собака оказалась первым одомашненным животным, став верным, преданным помощником человека на охоте, выслеживая и загоняя дичь, в повседневной жизни – охраняя стада животных и жилище.

26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке (Dog Appreciation Day). Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. Постепенно праздник начали отмечать и за пределами Соединённых Штатов, и он обрёл международный характер, хотя и не имеет официальных статусов. Отмечают его все собаководы, а также любители домашних животных, отдающие предпочтение именно собакам. Эти четвероногие друзья стали спутниками человека очень давно. Именно собака оказалась первым одомашненным животным, став верным, преданным помощником человека на охоте, выслеживая и загоняя дичь, в повседневной жизни – охраняя стада животных и жилище. Тихон Страстной. На Руси в этот день чествовали Тихона Задонского (в миру — Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова 18 века. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже — епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем – епископом Воронежским и Елецким.

Епископ Тихон в первую очередь заботился о подготовке достойных пастырей, приложил много сил к организации системы духовного образования. Сам он на духовные должности старался ставить лиц достойных, внушая им дополнительно правильные понятия об обязанностях высокого звания. Занимался он и обустройством храмов. Современники свидетельствуют о том, что святитель Тихон имел огромное нравственное влияние на общественную жизнь. В старости, уйдя на покой, он написал несколько значимых духовных произведений. Канонизация Тихона Задонского произошла в 1861 году — благодаря многочисленным сведениям о чудесах, которые имели место у его мощей.

На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Так праздник соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы.

У крестьян существовал обычай прибираться в этот день в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, например такая: «Коли грибовно — так и хлебовно», что означало: при обилии грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.

Именины в этот день

Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков

Знаменательные даты и события

1382 Татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву

1395 В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы

1768 Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука

1770 В «Трудах» Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля

1943 В ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр

1972 Открылись XX летние Олимпийские игры в Мюнхене (Германия)

2000 Вышел Указ президента России «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск»

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