Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После вмешательства прокуратуры каменской пенсионерке выплатили 200 тысяч рублей

ЖКХ

Городская прокуратура наказала замглавы администрации за свалку 

Городская прокуратура наказала замглавы администрации за свалку 

Ведомство отреагировало на жалобу местного жителя.

Опубликовано

После обращения каменская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что рядом с контейнерной площадкой для мусора, расположенной на пересечении ул. Арсенальной и пер. Красноармейского в г. Каменске-Шахтинском, образовалось скопление бытового мусора, веток и листвы деревьев. Площадка для накопления отходов не оборудована, мусорные баки установлены на сыпучую поверхность. Однако органом местного самоуправления меры по обустройству площадки и ликвидации свалочного очага не приняты», — говорится в сообщении.

В итоге главе администрации Каменска внесено представление, в уполномоченный орган направлено постановление о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности.

Очевидно, в администрации города нашли виновного — им «неожиданно» оказался заместитель главы, фамилия не указана. Но можем предположить, что это Р. Кравцов — зам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а замглавы администрации города привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ*. 

*Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Вверх