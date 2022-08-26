После обращения каменская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что рядом с контейнерной площадкой для мусора, расположенной на пересечении ул. Арсенальной и пер. Красноармейского в г. Каменске-Шахтинском, образовалось скопление бытового мусора, веток и листвы деревьев. Площадка для накопления отходов не оборудована, мусорные баки установлены на сыпучую поверхность. Однако органом местного самоуправления меры по обустройству площадки и ликвидации свалочного очага не приняты», — говорится в сообщении.

В итоге главе администрации Каменска внесено представление, в уполномоченный орган направлено постановление о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности.

Очевидно, в администрации города нашли виновного — им «неожиданно» оказался заместитель главы, фамилия не указана. Но можем предположить, что это Р. Кравцов — зам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а замглавы администрации города привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ*.

*Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.