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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Замгубернатора по ЖКХ Сидашу грозит четыре года лишения свободы
Фото из архива.

власть

Замгубернатора по ЖКХ Сидашу грозит четыре года лишения свободы

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25 августа состоялось очередное заседание суда по делу Сергея Сидаша, которого обвиняют в подстрекательстве и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве «Ростов-Арены».

Уголовное дело бывшего чиновника рассматривается уже два года в Кировском районном суде.

Суть дела такова, что при строительстве подъездных путей к стадиону «Ростов-Арена» крупнозернистый песок заменили мелким, хотя утвержденная смета этого не предполагала. По версии следствия, разница в цене составила 230 млн рублей. Потом ущерб снизили до 80 млн рублей.

Как сообщает портал donnews.ru, 25 августа в зале суда выступил только государственный обвинитель. Прокурор заявила, что вина подсудимых в совершении преступления полностью доказана. А все показания обвиняемых являются противоречивыми, недостоверными и опровергаются показаниями свидетелей и прослушанными телефонными разговорами.

— Сергей Сидаш совершил преступление, действуя из личной заинтересованности, выражающейся в карьеризме, то есть в стремлении показать себя ответственным и исполнительным сотрудником, боясь не выполнить поручения губернатора и не сдать инфраструктуру стадиона «Ростов-Арена» в срок, — цитирует портал прокурора.

При выборе наказания гособвинитель учел положительные характеристики подсудимых и смягчающие обстоятельства. Но отметил, что «без их реальной изоляции от общества обойтись невозможно».

В итоге прокурор затребовал для Сергея Сидаша четыре года лишения свободы, для учредителей подрядной организации Валентина Леванова — шесть лет и для Андрея Андросова — пять лет.

На 22 сентября запланировано выступление в прениях защитников подсудимых. Предположительно, в октябре Сергей Сидаш и остальные участники дела услышат приговор.

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