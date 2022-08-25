Несертифицированный уайт-спирит является стратегически важным грузом. Его стоимость – более чем 2 млн рублей.

Незаконный груз переправляли из Турции через российско-грузинскую границу. Таможенники совместно с сотрудниками донского УФСБ задержали злоумышленников на таможенном пункте в Новошахтинске. Сообщается, что товар удалось перевезти при помощи фиктивной декларации товара. На территорию Ростовской области контрабандисты пытались ввезти более 20,5 тонны опасного растворителя на 2 млн 340 тыс. рублей.