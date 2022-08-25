На 25 августа в донском регионе за сутки заболели 1138 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, наибольшее количество заболевших с 24 на 25 августа зарегистрировано в Москве (8874 чел.), Санкт-Петербурге (4423), Московской области (2958), Краснодарском крае (1288). На шестом и седьмом месте расположились Пермский край (1058) и Красноярский край (1013).

Примечательно, что в Ростовской области количество заболевших, превысившее тысячу человек, фиксируется не впервые. Так, 20 августа в регионе за сутки заболели 1232 человека. Прослеживается нестабильная динамика заболевающих ковидом: в какой-то день фиксируется около 300 случаев на область, в какой-то – больше 1000.

Напомним, постепенный подъем заболеваемости на Дону начался с двадцатых чисел июля. По данным Роспотребнадзора, он вызван распространением подштаммов «омикрона» ВА.4/ВА.5.

Во многих российских регионах в связи с ростом заболеваемости введен масочный режим. В Ростовской области ношение масок пока носит рекомендательный характер.