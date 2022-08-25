Роспотребнадзор предложил Министерству труда и соцразвития рассмотреть вопрос об организации тестирования в школах региона перед началом учебного года.

В Ростовской области уже вторую неделю подряд наблюдается интенсивный рост заболеваемости ковидом. Для примера: если за сутки 23 августа на Дону заболели ковидом 478 человек, то 25 августа количество заболевших увеличилось до 1138. Несмотря на то что тестирование пока носит рекомендательный характер, многие учителя Каменска начали проходить его на добровольной основе. Возможно, по настоятельной рекомендации руководства.