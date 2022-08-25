82-летний житель Каменска Валентин Ножкин в очередной раз доказал, что спорт возрасту не помеха, завоевав первое место на 47-м Всероссийском легкоатлетическом полумарафоне в г. Гуково.

В забеге, который состоялся 20 августа, Валентин Ножкин принимал участие в возрастной категории 80-89 лет на дистанции в 10 000 метров. В этот день испытать свои спортивные силы и выносливость собрались самые активные, спортивные и позитивные люди разных возрастов из десяти городов Ростовской области. Всего предлагалось четыре дистанции: 3, 5, 10 и 21,97 км. Каждый участник выбирал дистанцию по силам. Уникальный фестиваль бега был посвящен Дню шахтера и 144-летию города.

По информации пресс-службы администрации.