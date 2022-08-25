общество
Какой сегодня день: даты и события 25 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 августа 2022 года.
- День «Поцелуемся и помиримся». 25 августа для многих людей может стать знаковым праздником, если они последуют призыву, давшему празднику название: «День «Поцелуемся и помиримся»» (Kiss and Make up Day). Есть у него и второе наименование – День примирительного поцелуя.
Поцелуй – один из наиболее сильных, трогательных и нежных способов выражения чувств между близкими людьми: влюблёнными, родственниками, родителями и детьми, друзьями. Его характер определяется тем, по отношению к кому мы совершаем этот поступок, жест или чувственный порыв. Да, именно таким может быть поцелуй: как осознанной, так и неосознанной формой проявления чувств. В первом случае – это скорее поступок, во втором – искренний порыв.
- Фотя Поветенный. Праздник установлен в честь мучеников Аникиты и Фотия, которые приходились друг другу дядей и племянником. Аникита был военным сановником в Никомидии во времена императора Диоклетиана (конец 3 – начало 4 веков), но однажды выступил против своего правителя — когда тот выставил на городской площади орудия казни для устрашения христиан. Разгневанный император приказал подвергнуть сановника пыткам, а затем бросить на съедение диким зверям; но выпущенный лев, вместо того чтобы растерзать мученика, стал ласкаться к нему.
Аникиту пытались казнить разными способами, но каждый раз Господь спасал его. В итоге император приказал разжечь огромную печь и казнить в ней мучеников. Множество христиан, вдохновленные подвигами святых родственников, сами шагнули в жерло и погибли с молитвой на устах. Аникита и Фокий тоже умерли, но тела их не пострадали от огня. Увидев это чудо, многие язычники уверовали во Христа.
На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает — на поветь зовет», — говорили мужики. По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил».
На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.
Именины в этот день
- Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков
Знаменательные даты и события
- 325 Завершился Первый Вселенский Собор в Никее
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- 1960 Открылись XVII летние Олимпийские игры в Риме (Италия)
- 1985 В авиакатастрофе погибла Саманта Смит – «маленький посол мира»
- 1991 День рождения операционной системы Linux
Персоны
- 1530 — 1584
Иван IV Грозный
великий князь московский и всея Руси с 1533 года, русский царь (1547-1584)
- 1635 — 1688
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английский мореплаватель, пират
- 1791 — 1867
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английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном
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американский частный детектив, владелец детективного агентства
- 1844 — 1900
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немецкий философ, представитель иррационализма
- 1870 — 1938
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- 1918 — 1990
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- 1921 — 1984
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