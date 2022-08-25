Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России.

Документ, в свою очередь, пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Госдума уже приняла в первом чтении, сообщают РИА «Новости».

Если закон примут, то кредитная организация будет обязана вернуть клиенту деньги в полном объеме. Одно «но»: новые правила будут действовать только в том случае, если перевод был выполнен на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных ЦБ.