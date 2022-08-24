Это возможно на базе государственной информационной системы жилищного хозяйства (ГИС ЖКХ).

Также благодаря цифровому сервису стало проще оплачивать услуги управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

По сообщению региональной пресс-службы, ГИС ЖКХ создана как единое информационное хранилище сведений обо всех жилищно-коммунальных предприятиях, поставщиках коммунальных ресурсов и управляющих организациях на территории РФ.

В системе содержится информация о коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, жилищном фонде, о дополнительных средствах, необходимых для функционирования всего этого хозяйства. Поставщики услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности, данные о тарифах на оплату жилья, перечень должников по коммунальным услугам и прочее.

Отметим, если гражданин зарегистрирован на портале «Госуслуг», для входа в личный кабинет ГИС ЖКХ дополнительной регистрации не потребуется.

*Многоквартирный дом.