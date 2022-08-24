Соответствующее постановление подписано Министерством природных ресурсов и экологии донского региона.

Решение принято в целях обеспечения пожарной безопасности. Запрет распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств, за исключением лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований. Кроме того, в лесах усилен мониторинг пожарной опасности.