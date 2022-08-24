культура
В Донецке в честь Дня города будет салют
Торжественные церемонии, концерты, выставки и спортивные соревнования в честь Дня города и Дня шахтера в Донецке распланированы на три дня: с 26 по 28 августа.
Самым ярким музыкальным днем будет суббота, 27 августа. Завершится он салютом на городском стадионе.
Предлагаем программу праздничных мероприятий:
- 25, 26 августа – 9.00 – Финал кубка главы администрации Донецка по футболу среди дворовых команд (городской стадион)
- 26 августа – 18.00 – Торжественная церемония занесения на Доску почета лучших жителей города (сквер центра города)
- 27 августа – 10.00 – Открытый кубок по волейболу среди мужских команд памяти Д. Макарова (спорткомплекс)
- 27 августа – 10.00 – Кубок Донецка по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню города и Дню шахтера (городской стадион)
- 27 августа – 16.00-19.00 – Работа творческих площадок «Бульвар искусств» (пр. Ленина)
- 27 августа – 16.00-19.00 – Городской костюмированный фестиваль-карнавал семей «Великое чудо – семья» (парк им. Ю. Усачева)
- 27 августа – 16.00-19.00 – Городской конкурс «Праздничный пирог» (парк имени Ю. Усачева)
- 27 августа – 18.00-21.00 – Гала-концерт «Здесь Родины моей начало» с участием COVER BAND «ДЖУС» (городской стадион)
- 27 августа – 21.00 – Праздничный салют (городской стадион)
- 28 августа – 10.00 – Открытый лично-командный кубок по спортингу (район аэропорта)
- 28 августа – 11.00 – Открытый темпо-турнир по шахматам, посвященный Дню города и Дню шахтера (городской музей)