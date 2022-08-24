Торжественные церемонии, концерты, выставки и спортивные соревнования в честь Дня города и Дня шахтера в Донецке распланированы на три дня: с 26 по 28 августа.

Самым ярким музыкальным днем будет суббота, 27 августа. Завершится он салютом на городском стадионе.

Предлагаем программу праздничных мероприятий: