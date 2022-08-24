Запрет будет действовать 1 сентября во всех городах и районах Ростовской области.

Информацию о запрете продажи алкоголя сообщил департамент потребительского рынка РО. Ограничения установлены в соответствии с областным законом от 28.12.2005 № 441 ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

Стоит отметить, что ограничения не коснутся заведений общепита, но купить алкоголь в кафе на вынос не получится.