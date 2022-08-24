В среду в Каменском районе почтили память погибших в авиакатастрофе над Глубоким в 2004 году.

24 августа 2004 года около 23.00 с интервалом в одну минуту в воздухе взорвались два авиалайнера: Ту-134А-3 (рейс Москва – Волгоград) и Ту-154Б-2 (рейс Москва – Сочи). Лайнеры, которые одновременно вылетели из аэропорта Домодедово, взорвали террористки-смертницы. В результате двух авиакатастроф погибли 89 человек.

Рейс 1047 потерпел катастрофу в районе поселка Глубокий, рядом с хуторами Крутые Горки и Зеленовка. Местные жители обнаруживали тела погибших даже в своих дворах.

Хроника событий 24 августа

24 августа 2004 года в 22.53 оперативный дежурный Управления по делам ГО и ЧС по городу Каменску принял сообщение:

«В 12 километрах от Миллерово Ростовской области пропала метка самолета Ту-154, выполняющего рейс номер 1047 «Москва – Сочи». На борту самолета 32 пассажира и 8 человек экипажа».

23.18. Поступает уточнение. По информации украинской стороны и российских пограничников, мощная вспышка зафиксирована на юге Тарасовского района. На борту исчезнувшего с радаров самолета находилось 38 пассажиров.

Оперативная группа управления каменского управления по делам ГО и ЧС во главе с начальником Н.А. Фельдманом включается в поиск места катастрофы…

«ПИК» от 26 августа 2004 г.

Впоследствии на месте катастрофы работали практически все региональные службы МЧС, ОМОН, МВД и т.д.

Корреспонденты «ПИКа» в составе сводной бригады прокуратуры области принимали непосредственное участие в поисках места катастрофы и расследовании причин гибели пассажирского авиалайнера. Фото, сделанные корреспондентами, подшиты к протоколам осмотра места происшествия и размещены на сайте «ИТАР-ТАСС».

Фоторепортаж «ПИКа» с места событий.