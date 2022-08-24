26 августа, накануне Международного дня бокса, в шахтинском Александровском парке пройдет масштабное мероприятие в поддержку военнослужащих, выполняющих свой долг.

На ринге в мероприятии под названием «Вечер боев» сойдутся спортсмены в трех боевых стилях: кикбоксинг, бокс и каратэ. Об этом сообщает шахтинский новостной портал kvu.su. Помериться силами прибудут клубы из Аксая, Волгодонска, Донецка Ростовской обл., Каменска, Ростова, Таганрога. Бои пройдут между кикбоксерами 12-15 лет, боксерами 14-17 лет, каратэ 18 лет и старше. В церемонии награждения примет участие мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта международного класса по кикбоксингу Анатолий Носарев из Новочеркасска.

Остается добавить, что спортивное мероприятие пройдет в рамках Дня города Шахт.