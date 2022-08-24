Погода в сентябре на черноморских курортах — одна из главных тем, волнующих отпускников. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что бархатный сезон в этом году продолжится дольше, чем обычно. Об этом сообщает ТАСС.

По данным специалиста, морская вода на черноморском побережье в августе прогрелась до рекордных значений. Например, на востоке Черного моря она сейчас составляет 25-26 градусов, в Сочи и Анапе – 28. Это температура экваториальных вод, что для нашей страны редкость. Аналогичная ситуация складывается и в Калининградской области, где температура воды достигает 24 градусов. Все это признак того, что бархатный сезон продлится почти до первой декады октября, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу.