Родители и трое детей провели в машине около четырех часов, пока их не вытащили инспекторы ДПС.

Семья ехала в Москву по трассе М4 «Дон». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в понедельник, 22 августа, мужчина решил объехать многокилометровую пробку, но подвел навигатор. В итоге, попав на грунтовую дорогу, автомобиль застрял в грязи. Своими силами вытащить транспорт не удалось. Более четырех часов семье пришлось провести в поле. Связь практически отсутствовала, проезжающих мимо машин не оказалось, однако глава семейства все-таки дозвонился по номеру «112».

Сотрудники ДПС искали семью более полутора часов. При помощи троса они вызволили автомобиль из грязи. А потом показали семье правильный путь.