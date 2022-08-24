Администрация города объявила, что вводятся нерегулируемые тарифы на пассажирские перевозки.

Теперь стоимость проезда пассажиров по городским маршрутам Каменска на автобусах ООО «Интертек» составит:

до мкр. Заводского и Лиховского – 30 рублей;

по городу, до мкр. Шахтерского, мкр. Подскельного, садоводческих некоммерческих товариществ – 25 руб.

Администрация Каменска-Шахтинского сообщает, что повышение стоимости проезда связано «с началом выполнения регулярных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам, произведенным экономически обоснованным и согласованным в Торгово-промышленной палате Ростовской области расчетам тарифов».

Напомним, это именно то, о чем просила компания «Каменское ПАТП» в январе 2022 года – о переводе городских пассажирских перевозок в разряд нерегулируемых. ПАТП просило установить стоимость проезда по городу до 25 руб., в мкр. Заводской – до 30 руб., в мкр. Лиховской – до 35 рублей.

Результатом этих требований «Каменского ПАТП» стало то, что администрация заключила договор с другим перевозчиком. Теперь для этой компании создаются условия, в которых зимой было категорически отказано прежнему перевозчику.