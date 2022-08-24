На Дону продолжаются сезонные полевые работы – сейчас в разгаре уборка плодоовощной продукции.

«Донские аграрии, собрав самый большой в России урожай ранних зерновых, сегодня продолжают уборку овощей, картофеля, плодовых культур, — цитирует региональная пресс-служба первого зама губернатора В. Гончарова. – Несмотря на капризы погоды, в этом году овощной урожай прогнозируется на уровне прошлого года. На сегодня уже убрано более 46% площадей под овощными культурами и более 42% посевов картофеля».

Отметим, что в Донском регионе преобладает производство овощей в открытом грунте: выращиваются картофель, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, томаты, огурцы и прочие овощные культуры.