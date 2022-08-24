«Калининское лето» состоится 27 августа в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района.

Фестиваль, посвященный жизни и творчеству писателя Анатолия Калинина, проводится ежегодно с 2006 года. В рамках фестиваля будет организована работа выставки-ярмарки «Город мастеров», песенных полян, мастер-классов по традиционным ремеслам, пройдет концерт фольклорных коллективов. Завершится праздник гала-концертом и фейерверком.

В гала-концерте примут участие 15 самодеятельных творческих коллективов, артисты ростовских театров, филармонии, а также солисты и исполнители – всего более 300 человек.

Для справки



Анатолий Калинин – один из последователей шолоховских традиций в литературе.

Писатель принадлежал к поколению людей, защищавших нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Он прошел дорогами Великой Отечественной войны вместе с казаками 5-го Донского кавалерийского корпуса в качестве военного корреспондента газеты «Комсомольская правда».

Его самые известные произведения: роман «Цыган», повесть «Возврата нет» были экранизированы и до сих пор пользуются популярностью у читателей и зрителей.