Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 августа 2022 года.

День странной музыки. 24 августа отмечается Международный день странной музыки (International Strange Music Day) или День необычной музыки, который был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году.

Произведения этого композитора представляют собой синтез различных жанров и стилей – от популярной и классической музыки до пост-панка, эмбиента и этнической музыки. В начале своей творческой карьеры, из-за такого неординарного подхода в работе, Гранту никак не удавалось найти студию, которая захотела бы выпустить его новый диск. В итоге, он основал свой собственный лейбл и назвал его Strange Music («Странная музыка»), с целью записи именно новой, необычной музыки. А День странной музыки изначально задумывался им как способ продвижения своего нового альбома. Дату 24 августа Грант выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который был своего рода наставником музыканта и поддержал его творческие начинания. Вскоре в музыкальном сообществе День странной музыки стал восприниматься как праздник, то есть стал популярным в «народе».

24 августа отмечается Международный день странной музыки (International Strange Music Day) или День необычной музыки, который был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году. Произведения этого композитора представляют собой синтез различных жанров и стилей – от популярной и классической музыки до пост-панка, эмбиента и этнической музыки. В начале своей творческой карьеры, из-за такого неординарного подхода в работе, Гранту никак не удавалось найти студию, которая захотела бы выпустить его новый диск. В итоге, он основал свой собственный лейбл и назвал его Strange Music («Странная музыка»), с целью записи именно новой, необычной музыки. А День странной музыки изначально задумывался им как способ продвижения своего нового альбома. Дату 24 августа Грант выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который был своего рода наставником музыканта и поддержал его творческие начинания. Вскоре в музыкальном сообществе День странной музыки стал восприниматься как праздник, то есть стал популярным в «народе». Евпатий Коловрат. В этот день отмечается память мученика Евпла, который в конце 3 – начале 4 веков служил архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову. Во время одной из проповедей Евпла схватили и представили на суд правителя. Несмотря на пытки, он исповедовал себя христианином и обличал неверность языческих верований. Даже во время казни Евпл продолжал разъяснять собравшимся Евангелие.

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В это же время слышится громкий свист и странное пение. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось.

По легенде, на том месте, где появляется белый конь, в давние времена было побоище: вышли русские князья против татар, бились не на живот, а на смерть. На помощь к русским полкам выехал на белом коне чудо-богатырь, положил не одну сотню врагов. Но подоспел окаянный Батый и убил молодца. С тех пор белый конь ищет своего хозяина, а его удалая сотня поет и свищет, надеясь, что откликнется богатырь.

В этот же день на болотах и кладбищах загораются блуждающие огни: говорили, что это бродят души убитых и утопленников. В такое страшное время выпить бы браги — да нельзя: к пьянице непременно явятся усопшие предки и накажут по всей строгости.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

Именины в этот день

Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор

Знаменательные даты и события

79 Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум

1572 В Париже началась массовая расправа католиков с протестантами-гугенотами — Варфоломеевская ночь

1758 Основан 1-й Московский медицинский институт (сегодня — Первый Московский государственный медицинский университет

1853 День рождения чипсов

1876 Началась вторая центральноазиатская экспедиция Николая Пржевальского

1991 Украина провозгласила свою независимость

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