Городской отдел культуры обнародовал дату Дня города Каменска. В этом году традиционный праздник пройдет 17 сентября. Фейерверк будет!

Стоит отметить, что традиционно свой день рождения Каменск отмечает во вторую субботу сентября. Но даты иногда менялись в связи с особыми обстоятельствами, например, из-за выборов, которые выпадали на вторые выходные. Пандемия вообще отменила праздник в 2020-м.

В этом году первоначально ДГ назначили на 10 сентября, но потом без объяснения причин перенесли на неделю позже. Каменчане шутят: это чтобы люди с машзавода успели доехать…

Напомним, в этом году 17 сентября Каменск отметит 351-ю годовщину со дня основания. По этому случаю в городе пройдет много мероприятий (с учетом возможных изменений окончательную версию программы «ПИК» опубликует ближе к дате).

На вопрос, интересующий многих каменчан, будет ли фейерверк, в отделе культуры ответили утвердительно. Начало праздничного салюта – 21.30 на набережной.