Пожар был локализован 23 августа в 8.50, а ликвидирован в 14.15 по московскому времени, сообщает МЧС.

Напомним, что информация о загорании на землях лесного фонда и населенных пунктов в Каменском районе поступила на пульт пожарной охраны во вторник 22 августа в 14.28. Сутки спасатели боролись с огнем до полной ликвидации. Всего было задействовано 583 человека и 98 единиц техники. 23 августа в 08.50 пожар на 54 га леса был локализован, а в 14.15 полностью ликвидирован.

Но расслабляться нельзя – до конца августа синоптики прогнозируют жару и ветер. Поэтому никакого баловства с огнем и халатности с непотушенными «бычками».