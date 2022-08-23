По данным Росрыболовства российские суда не приступали к промыслу сайры и в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую промзону.

Прогнозы добычи рыбы обсудили на этой неделе на заседании штаба Федерального Агентства по рыболовству. Также говорилось, что по состоянию на 22 августа этого года общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тысячи тонн, что на 0,5% больше, чем годом ранее. Из них сардины иваси выловлено 62,2 тыс. тонн, а скумбрии – 25,4 тыс. тонн.

Меж тем рыбопромышленники намерены увеличить флот и продолжить промысел до конца 2022 г.

Чем грозит эта ситуация рядовому потребителю? Скумбрия и сардина иваси могут немного подешеветь, если на российском рынке ее окажется слишком много, а вот сайра рискует подорожать и стать деликатесом. Если объем вылова этой рыбы не наладится.