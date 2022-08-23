23 августа в Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве МФЦ и ЗАГС.

Как сообщает региональная пресс-служба, проект «Правовая помощь онлайн» пополнился еще одним участником — управлением ЗАГС Ростовской области.

А это значит, что теперь в донских МФЦ граждане смогут получать консультации по вопросам, касающимся оформления дубликатов утерянных документов государственной регистрации актов гражданского состояния, — таких, как свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, смерти.

Также можно получить консультацию по вопросам смены имени, фамилии, отчества, проставления апостиля на документах, выданных органами ЗАГС Ростовской области для последующей легализации их за пределами Российской Федерации.

Сюда же попадают вопросы чествования семейных пар и юбиляров семейной жизни, в том числе награждение знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества».

На консультации заявители смогут получить информацию о том, кто имеет право на получение данной награды и какие документы для этого необходимы.

Чтобы получить консультацию в рамках проекта «Правовая помощь онлайн», заявителю достаточно обратиться в любой многофункциональный центр.